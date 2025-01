Ilrestodelcarlino.it - Aziende: raffica di chiusure. E i costi energetici volano. Cna: "Tempesta perfetta"

Un bollettino di guerra quello che arriva dalla Cna: perse in provincia 2.062 imprese pari al 6,3%. Dalle circa 40mila imprese degli anni scorsi si è passati alle attuali 30.546 società iscritte alla Camera di commercio. I numeri del 2024 sono pessimi e per l’anno che si è appena aperto "la situazione è preoccupante". Uno dei pochi dati in controtendenza è quello relativo ai mezzi di trasporto – nautica e moto –. Sono previste anche meno assunzioni nellerispetto allo stesso periodo dello scorso anno. "E’ vero che hanno chiuso un sacco di– dice Moreno Bordoni, segretario regionale della Cna – ma è anche vero che la Camera di commercio regionale ha fatto pulizia di tutte le società inattive da oltre tre anni. E questo ha peggiorato i conti rispetto anche ad altre regioni". Che comunque le cose non stiano andando bene lo si evince dalle entrate nel mondo del lavoro perché la richiesta di manodopera cala del 7,1% rispetto allo scorso anno.