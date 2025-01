Ilveggente.it - Auxerre-Lille, Ligue 1: streaming, formazioni, pronostico

Leggi su Ilveggente.it

è una partita valida per la diciassettesima giornata di1 e si gioca venerdì alle 21:00: statistiche, diretta tv, probabili.Tre sconfitte e due pareggi nelle ultime cinque uscite per l’; tre vittorie e due pareggi nello stesso arco di tempo per il. Diciamo che in uno dei due anticipi della1 si affrontano dueche vivono dei momenti diametralmente opposti e che lottano per raggiungere degli obiettivi altrettanto diversi. Una situazione che non può fare altro che incidere su quello che potrebbe essere il risultato finale del match.1:(Lapresse) – Ilveggente.itNon che i padroni di casa siano messi male in classifica: i 21 punti conquistati fino al momento sono un buon biglietto da visita e non fanno avere pensieri difficili per il futuro.