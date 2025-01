Quotidiano.net - Arbore ha voglia di (far) ridere: "La comicità è la nostra memoria"

Leggi su Quotidiano.net

di Piero Degli Antoni Messaggi dalla tv del passato. Renzoa 87 anni ha ancora tantadi. E per faranche noi ha confezionato una nuova trasmissione, Come ridevamo, su Raidue da domani in seconda serata per venti puntate. Accanto a lui Gegè Telesforo. "Ho superato un Natale un po’ malinconico, pensando a tutti gli amici che non ci sono più", confessa al telefono. Nella prima puntata lo sketch forse più esilarante è quello di Carlo Verdone nei panni dell’ultimo garibaldino che demolisce pezzo a pezzo la figura dell’Eroe dei Due Mondi. "In quel periodo la parola patria era stata cancellata. La sfilata del 2 giugno era stata abolita. Io feci un programma che si chiamava proprio Telepatria International, il pubblico era formato da truppe. Niente di più adatto del personaggio dell’ultimo garibaldino".