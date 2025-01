Ilgiorno.it - Addio a Rino Tommasi: il suo rapporto con Milano

, 8 gennaio 2024 – Il mondo dello sport e quello del giornalismo sportivo dicono, cantore e statistico di discipline come il tennis e la boxe, senza dimenticare la sua passione per il calcio (era tifoso dichiarato dell’Hellas Verona). Può anche vantare il merito di essere stato fra i pionieri, almeno a livello giornalistico, dell’introduzione degli sport americani nell’immaginario collettivo tricolore. Le esperienze aNato e morto a Verona, cresciuto nelle Marche, a San Benedetto del Tronto, dove la famiglia si era trasferita per impegni di lavoro del padre Virgilio, già primatista italiano di salto in lungo,nella sua lunghissima vicenda professionale ebbe unstretto con, in diversi periodi sua base lavorativa. Nel 1965 è alla Gazzetta dello Sport, il quotidiano sportivo con sede a, testata per cui scriverà un quarantennio, periodo in cui comunque presterà penna e voce a numerosi altri giornali, magazine e media audio-video.