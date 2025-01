Tpi.it - Acca Larentia, centinaia di neofascisti sull’attenti fanno il saluto romano: la Digos li identifica

Ogni anno le stesse immagini, ogni anno le stesse polemiche, ogni anno la stessa storia che si ripete. Anche in questo inizio di 2025 la commemorazione della strage dell’fa discutere per ledi saluti romani esibiti dai militantidavanti alla ex sede del Movimento Sociale Italiano di viaLarenzia a Roma, nel quartiere Tuscolano.Da oltre quarant’anni, qui, il 7 gennaio è il giorno in cui si omaggiano Franco Bigonzetti, Francesco Ciavatta e Stefano Recchioni, i tre attivisti del Fronte della Gioventù rimasti uccisi da colpi d’arma da fuoco il 7 gennaio 1978: i primi due in un agguato organizzato da un gruppo dell’estrema sinistra (i Nuclei armati per il contropotere territoriale), Recchioni nei successivi tafferugli con le forze dell’ordine.Ieri, martedì 7 gennaio 2025, le forze dell’ordine hanno transennato e presidiato l’area della commemorazione anche per evitare contatti con la vicina manifestazione antifascista degli autonomi e degli studenti.