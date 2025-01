Ilgiorno.it - Abbadia, anziano non si presenta al funerale della sorella: si teme sia morto, ore d’ansia

Lariana (Lecco), 8 gennaio 2025 – Non sial, tutti lo cercanondo sia disperso o, peggio,in casa, ma lui è ricoverato in ospedale in seguito ad un incidente. Ore di apprensione Ore di apprensione ieri per un pensionato di 86 anni diLariana. Avrebbe dovuto partecipare al, nel Milanese,mancata qualche giorno prima. In chiesa però per l'addio allascomparsa non è mai arrivato. I parenti, preoccupati, anche perché non rispondeva al telefono, hanno chiesto aiuto ai carabinieri, che in serata si sonoti a casa sua. Al campanello non rispondeva nessuno, ma da dentro l'abitazione si sentiva il suo telefonino squillare a vuoto. La saracinesca del box era inoltre alzata e il garage vuoto. L'allarme Per questo si è ipotizzato che l'86enne si trovasse in difficoltà o fosse magarinell'abitazione o chissà che altro potesse essergli capitato.