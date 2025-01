Un semplice nuovo Governo o un Governo davvero nuovo?

Leggi su Ildenaro.it

Riproponiamo l’articolo di Ermanno Corsi apparso sul Roma di martedì 23 novembre all’interno della rubrica Spigolaturedi Ermanno CorsiOra non ci sono più alibi o “attese prudenziali” vista la situazione, del tutto inedita, determinata dalle elezioni di fine 2022, quando il Centrodestra (Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e Noi moderati) vinse le elezioni e Giorgia Meloni (ottobre di quell’anno) divenne Presidente del Consiglio, fra l’altro prima donna a un così alto incarico. A lei continuano i riconoscimenti internazionali anche per i diversi G7 che ha con mano ferma presieduto. ”Politico”, diffusa testata americana, la definisce ”la persona più potente dell’Europa nel 2025”, una interlocutrice con cui “Bruxelles e Washington possono accordarsi”. Di rincalzo il New York Times: ”L’Italia della Meloni è un’oasi di stabilità nell’Europa senza timone”.