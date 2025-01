Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 07-01-2025 ore 19:10

dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno arriva la smentita della Presidenza del Consiglio su contratti o accordi tra il Governo e la società spedix per l’uso del sistema di comunicazioni satellitari starlink interlocuzioni con Space X si spiega rientrano nelle normali approfondimenti che gli apparati dello Stato hanno con le società le opposizioni vanno all’attacco Giorgia Meloni del suo governo vengono immediatamente a riferire in Parlamento che adesso line con te dice melone in mette la nostra sicurezza in mano a mano che chiediamo immediata trasparenza per Salvini invece un eventuale accordo non sarebbe un pericolo ma un’opportunità pronti a fornire Alitalia La connettività più sicura avanzata scrive Twix elon musk gli esseri è salito a 95 morti e 130 feriti il bilancio del terremoto che ha colpito Il Tibet lo hanno reso noto le autorità locali secondo i media statale i cinesi numerosi edifici sono crollati a causa del sisma di magnitudo 6.