Napoli Un viaggio nella storia del calcio Partenopeo tra passato presente e futuro

Ilè da sempre una delle passioni più radicate nel cuore dei napoletani, un elemento che trascende la semplice pratica sportiva per diventare una vera e propria religione, un simbolo di identità e di orgoglio. La città diha visto crescere alcuni degli stadi più celebri e iconici delitaliano, luoghi dove si sono scritte pagine memorabili di sport, ma anche dove si è consumato il legame profondo tra una squadra e i suoi tifosi. In questonel tempo, ripercorreremo ladegli stadi di, guardando al, ale a unche promette nuove sfide e trasformazioni.Il San Paolo e i suoi aneddotiLacalcistica diaffonda le radici nell’epoca in cui ilera ancora uno sport in evoluzione in Italia. Il vero cuore pulsante della città è sempre stato lo Stadio San Paolo, inaugurato nel 1959 e dedicato a San Paolo, patrono della città.