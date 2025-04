Lortica.it - Due siluri di Tavernelli e Pattarello affondano un Perugia spento. Amaranto travolgenti, sembrano avere il turbo nei recuperi

Leggi su Lortica.it

L’Arezzo si impone con autorità sulgrazie a due prodezze balistiche di, che firmano il 2-0 finale. Una partita dominata per ritmo, intensità e organizzazione, con gliche sembravano volare soprattutto nei: la pressione esercitata sulla squadra ospite è apparsa addirittura “inaudita”, per citare qualche tifoso entusiasta a fine gara.La gara si apre conche semina il panico sulla fascia, parte in velocità e viene steso al limite dell’area. Poco dopo,prende l’iniziativa con un destro potente, mentre Dezi sfiora il gol in area piccola ma non riesce ad alzare la palla arrivando in corsa.Il gol del vantaggio arriva con una staffilata dello stesso, che intercetta, si accentra e scarica un destro micidiale: 1-0 e stadio in festa.