Pallamano A Gold Poker Macagi Cingoli | batte anche Eppan 34-35 ed esce dalla zona play-out

zona salvezza diretta

APPIANO SULLA STRADA DEL VINO (BZ), 6 aprile 2025 – La Macagi Cingoli ci ha preso gusto e, per la prima volta nella sua storia, centra quattro vittorie consecutive in Serie A Gold di Pallamano. La squadra di Palazzi, infatti, ha battuto 34-35 l'Eppan nella 21^ giornata di campionato, portandosi momentaneamente fuori dalla zona play-out. Ha deciso la straordinaria rete in elevazione di Leo Renaud-David a 2 secondi dalla sirena, al termine di un match nel quale i cingolani sono stati sotto anche di 6 reti.

Primo tempo

L'approccio alla sfida, infatti, non è stato ottimale per Strappini e compagni.

