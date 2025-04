Conceicao | Tanti errori individuali! Contro l’Inter un Milan diverso

Conceicao, dopo il pari del suo Milan Contro la Fiorentina, torna a parlare del derby con l’Inter e su Sky Sport fa una lunga analisi del momento rossonero.ANALISI – Sergio Conceicao, nel post-partita di Milan-Fiorentina, ha parlato così: «Theo? Lui è uno a livello offensivo di cui tutti riconosciamo la qualità. Crea nella sua fascia difficoltà agli avversari. Come tutti i laterali così offensivi, con una difesa a cinque sono più protetti. Ma è la dinamica della squadra. Contro l’Inter avevamo un quinto uomo e lui si è sentito più a suo agio. Conceicao, cosa è successo oggi? Noi parliamo tra di noi, prepariamo bene le partite: i ragazzi mi hanno dato dei buoni segnali in questi tre giorni. Nella partita Contro l’Inter è stato diverso l’approccio e per 90 minuti siamo stati equilibrati. Inter-news.it - Conceicao: «Tanti errori individuali! Contro l’Inter un Milan diverso» Leggi su Inter-news.it Sergio, dopo il pari del suola Fiorentina, torna a parlare del derby cone su Sky Sport fa una lunga analisi del momento rossonero.ANALISI – Sergio, nel post-partita di-Fiorentina, ha parlato così: «Theo? Lui è uno a livello offensivo di cui tutti riconosciamo la qualità. Crea nella sua fascia difficoltà agli avversari. Come tutti i laterali così offensivi, con una difesa a cinque sono più protetti. Ma è la dinamica della squadra.avevamo un quinto uomo e lui si è sentito più a suo agio., cosa è successo oggi? Noi parliamo tra di noi, prepariamo bene le partite: i ragazzi mi hanno dato dei buoni segnali in questi tre giorni. Nella partitaè statol’approccio e per 90 minuti siamo stati equilibrati.

