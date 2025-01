Tennis Norrie a un passo dalla squalifica a Auckland | lancia la racchetta e colpisce una spettatrice

Leggi su Sportface.it

Brutto gesto da parte di Cameronin occasione del match di primo turno dell’Atp 250 di2025 contro l’argentino Facundo Diaz Acosta. Nel corso del nono game del secondo set, sul punteggio di 6-2 5-3, il britannico ha infatti rischiato seriamente di essereto. Alla fine non è cambiato molto perché una manciata di punti dopo è arrivata la sconfitta, maha evitato una multa salata.Cosa è successo5-3 30-30 nel secondo set, al servizio Diaz Acosta.tenta di giocare una risposta in chop di dritto, ma affossa la palla in rete. In preda alla frustrazione lascia dunque andare la, che non atterra però in campo bensì sugli spalti, colpendo una. Fortunatamente quest’ultima ha ottimi riflessi e riesce a parare il colpo, mettendo le mani davanti al suo volto, evitando di farsi male.