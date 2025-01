Quotidiano.net - Stop al fact-checking su Facebook e Instagram. “Mossa pro-Trump di Meta”

Washington, 7 gennaio 2025 –cestina il suo programma di, finora condotto da esperti indipendenti, incaricati di vagliare la veridicità dei contenuti diffusi attraverso le piattaforme sociale Threads. Lo ha annunciato il Ceo Mark Zuckerberg in un post: "Ci libereremo dei-checker e li sostituiremo con note della comunità simili a X (ex Twitter), a partire dagli Stati Uniti”, ha scritto il fondatore dell’azienda. Loal‘di professione’ fa parte di una riorganizzazione generale che interesserà tutta la moderazione dei contenuti, ha spiegato il magnate. Secondo i media statunitensi ladi Zuckerberg è legata all’arrivo dialla Casa Bianca. "Ichecker sono stati troppo parziali politicamente e hanno distrutto più fiducia di quanta ne abbiano creata”, sostiene Zuckerberg in un video, motivando la sua decisione.