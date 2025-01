Thesocialpost.it - Serafino Congi attende tre ore i soccorsi e muore in ambulanza: lascia due figlie piccole. Interrogazione parlamentare del M5S

Una tragedia che si poteva evitare quella che ha colpito, un uomo di 48 anni, papà di due bambine, che ha perso la vita durante un tragico trasferimento in. Il 4 gennaio a Celico, nel Cosentino, un arresto cardiaco ha stroncato la sua vita dopo oltre tre ore di attesa in Pronto soccorso. Tutto per una serie di sfortunate circostanze che hanno mostrato il lato più drammatico della sanità in alcune zone d’Italia.Leggi anche: Palermo,in ospedale dopo 17 giorni di attesa: “Papà stava bene quando è entrato”è arrivato nel pomeriggio del 4 gennaio al pronto soccorso di San Giovanni in Fiore. La sua condizione era grave e il personale ha deciso di trasferirlo d’urgenza in un ospedale più attrezzato. Purtroppo, in quel momento, non c’erano medici disponibili.