Quotidiano.net - Separazione delle carriere. La maggioranza si prepara al primo ok domani alla Camera

Leggi su Quotidiano.net

Archiviata la legge di Bilancio e la pausa natalizia,laè pronta a incassare ilvia liberariforma delladella magistratura. Oggi alle 12 scade il termine per presentare gli emendamenti el’Aula comincerà a discuterli. In ballo, ildei quattro voti che la riforma costituzionale richiede e che, sulla carta, dovrebbe scivolare liscio. Il centrodestra può contare sulla sponda di Italia viva, Azione e +Europa. Restano contrari Pd, M5s e Avs che potrebbero ripresentare gran parte degli emendamenti proposti nella commissione Affari costituzionali, ma con pochissime chance di farcela. La riforma della giustizia (nella foto il ministro Carlo Nordio) prevede che ledei magistrati che fanno le indagini (pm) siano distinte da quelle dei giudici (di tribunale ecorti), per cui ciascuno a inizio carriera dovrà fare una scelta definitiva di funzione e restarci.