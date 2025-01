Terzotemponapoli.com - Sacchi e il Napoli di Conte

Ildi: l’ex allenatore del Milan ed ex ct della Nazionale italiana, Arrigo, ha rilasciato un’intervista a Il Mattino. Di seguito alcune sue dichiarazioni.Cosa le piace del?“Il primo posto, la personalità, il modo con cui ilgioca: quello diè un vero capolavoro. Domenica, dopo il 3-0 con la Fiorentina, l’ho chiamato per dirgli: “Sei uno dei più bravi di tutti!”. Non è semplice arrivare e riuscire a mettere tutte le cose a posto così velocemente. Lui è uno dei pochi capace ogni giorno di migliorare se stesso, gli altri e la società per cui lavora”.Arrigo e Antonio, è diventato anche lei un contiano?“Non si può rimanere che colpiti dal modo con cui questoha vinto a Firenze ed è arrivato fino in cima al campionato. Ci sono divertimento ed emozioni.