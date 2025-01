Ilgiorno.it - Rogo in stazione. Trovati bivacchi

Un principio d’incendio è divampato nel pomeriggio di domenica in un magazzino in disuso allo scalo ferroviario di Mortara. Il tempestivo allarme per il fumo visto uscire dalla zona dellaha portato i vigili del fuoco a spegnere in breve il, che non ha fatto quindi troppi danni. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della locale, della Compagnia di Vigevano. Accertamenti sono stati avviati per stabilire la causa, probabilmente un fuoco acceso per scaldarsi da qualche senza tetto che occupava abusivamente i locali dismessi, dove sono statii resti del bivacco, riuscendo comunque ad allontanarsi senza rimanere coinvolto dal principio d’incendio. S.Z.