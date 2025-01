Thesocialpost.it - Roberto Carlos divorzia e va a vivere al centro sportivo: la folle vita privata del campione, 11 figli da 7 compagne

L’ex stella del calcio, celebre per le sue prodezze sul campo, sta affrontando un momento delicato nella suapersonale. A 51 anni, ilbrasiliano vive temporaneamente aldel Real Madrid, a Valdebebas, dopo il divorzio dalla sua seconda moglie, Mariana Luccon, con cui era sposato dal 2009. La coppia ha avuto duee, Manuela e Marina, che ora vivono con la madre nella loro abitazione principale alle porte di Madrid.Ma l‘assurdadinon si limita a questo divorzio. Nel corso degli anni, il terzino leggendario ha costruito una famiglia numerosa e cosmopolita: 11da 7 donne diverse. Durante una recente intervista al programma Fiesta, ha confessato: “Ne ho sette in Brasile, uno in Messico, uno in Ungheria che vive ad Alicante e gli altri sempre in Brasile”.