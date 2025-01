Ilrestodelcarlino.it - Piccole imprese e investimenti: "Marche, va rifinanziata la legge"

"Più bandi per lee medie. Dobbiamo salvaguardare il pil sociale della regione". Moira Amaranti, presidente di Confartigianato, chiede coesione tra associazioni, enti e politica in un momento non semplice per la manifattura. "Ledevono ritrovare fiducia – dice –. Non c’è tempo da perdere, bisogna costruire un contesto favorevole". Presidente Amaranti, lee mediesono il dna del tessuto economico marchigiano, ma sono pesantemente colpite dalla crisi. Che cosa si può (e si deve) fare? "Il territorio al 99% è composto da micro e. Oggi il costo del denaro, i prezzi dell’energia, i bassi consumi e una forte contrazione della domanda le stanno mettendo a dura prova. Per prima cosa, quindi, dobbiamo salvaguardare ciò che abbiamo. Servono interventi urgenti e la proroga della cassa integrazione è uno di questi.