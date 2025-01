Ostia, "Cassonetti per la raccolta degli indumenti abbandonati nel degrado"

Leggi su Ilfaroonline.it

, 7 gennaio 2025 – “Igialli destinati allaoffrono un’immagine negativa della città di Roma, soprattutto agli occhi dei milioni di pellegrini che si recheranno nella Capitale in occasione dell’Anno Santo. Ormai è consuetudine vederli presi d’assalto e danneggiati da persone che vi rovistano, trasformando l’area circostante in un luogo di”. Così, in una nota stampa, Alessandro Ieva, capogruppo M5S Municipio Roma X“Inoltre, il servizio di svuotamento procede in maniera estremamente lenta, con il risultato che glirestanoa terra per diversi giorni prima di essere prelevati, una situazione particolarmente evidente nelle periferie – prosegue il capogruppo -. Alla luce di ciò, la presenza di talisulle strade cittadine appare priva di senso.