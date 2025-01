Zon.it - Nocera Superiore, uomo condannato per maltrattamenti alla moglie

Undi 45 anni diè statoa 2 anni e 2 mesi di reclusione pernei confronti della, con episodi di violenza fisica e verbale motivati da gelosia. I fatti contestati risalgono al 2018 e agli anni successivi.Le accuseSecondo quanto emerso dalle indagini, la vittima ha descritto un clima di paura e soprusi all’interno del matrimonio. L’imputato avrebbe sottoposto la donna a continue aggressioni, con strattonamenti, spintoni, ingiurie e minacce di morte. Tra gli episodi citati in tribunale, figura anche un caso di lesioni: durante una lite, l’avrebbe ferito laal fianco sinistro, sbattendola contro una porta.Nonostante la gravità delle violenze, la donna non aveva sporto denuncia in passato per timore di ulteriori ritorsioni.