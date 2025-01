Bergamonews.it - New York insolita: non solo Manhattan

Le luci di Times Square, l’inconfondibile sagoma della Statua della Libertà, la vista mozzafiato dall’Empire State Building, gli straordinari musei nei pressi di Central Park: luoghi che sono diventati autentici simboli di New, assolutamente imperdibili durante una visita della “Città che non dorme mai”.Spesso si dimentica però che Newnon è: oltre i confini del più celebre tra i boroughs si aprono infatti scenari inconsueti, che regalano prospettive inedite sulla metropoli. Dalla street art di Brooklyn ai musei del Queens, passando per l’atmosfera alternativa del Bronx, Newè una continua scoperta anche per chi l’ha già vista, o almeno crede di averlo fatto davvero. Il borough più esteso e multiculturale di NY è senza dubbio il Queens: il distretto ospita una vasta comunità greca, e non a caso il parco con sorprendenti sculture contemporanee si chiama Socrates Sculpture Park.