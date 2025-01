Pianetamilan.it - Milan, Calabria sta con Conceicao: “Ci ha fatto subito capire che …”

Ieri sera, all'Al-Awwal Park di Riyadh (Arabia Saudita) ildi Sérgio Conceição ha vinto la Supercoppa Italiana battendo in finale l'Inter di Simone Inzaghi nel derby in rimonta per 3-2. Dopo le reti, iniziali, di Lautaro Martínez e Mehdi Taremi per i nerazzurri, i rossoneri hanno ribaltato tutto con Theo Hernández, Christian Pulisic e, al 93', con il gol-vittoria di Tammy Abraham. Ottava Supercoppa Italiana nella storia del, 50° trofeo complessivo di sempre per il Diavolo. La squadra harientro stamattina in Italia e, all'aeroporto dio Malpensa Prime, c'era anche il nostro inviato, Stefano Bressi. Per l'occasione, ha raccolto le dichiarazioni di Davide: "Questa vittoria, portare a casa la coppa ti dà questa spinta in più per poter fare bene. In un periodo complicato come quello degli ultimi mesi possiamo dare continuità a questo risultato che è fondamentale”.