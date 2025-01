Oasport.it - LIVE Dakar 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Lorenzo Santolino in testa tra le moto dopo 69 km

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA07.3069 kmha il miglior tempo provvisorio, con 6’’ di vantaggio su Bradley Cox, in sella all’ultimo modello della KTM ufficiale. Daniel Sanders, che era inal precedente intermedio, è ora terzo, con 44’’ di ritardo dain termini di sola percorrenza. Aggiungendo, però, 1’05’’ di bonus, Sanders è ancora virtualmente inalla classifica della speciale odierna.07.30 AUTO – Lo start per le auto è previsto alle ore 08.10 italiane.07.30 CAMION – Il via per i camion è in programma alle ore 09.34 italiane.Buongiorno e bentrovati alladella terzadella. Messa alle spalle l’impegnativa frazione “Marathon” distribuita in due giornate, quest’si torna al format canonico con una speciale di 327 km, 466 di trasferimento.