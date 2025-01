Sport.quotidiano.net - Le pagelle. Lepri: rosso ed errori. Male pure Falbo e Fiorini

Colombi 6. Può oggettivamente poco sui gol dell’Entella. Sia sul primo, colpito a freddo dalla zampata di Franzoni, che sul secondo gelato dall’ex Bariti. Poi qualche buon intervento, ma nulla di complicatissimo. Longobardi 5,5. Non ha strada per spingere, troppo preoccupato a prendersi cura di quella fase difensiva nella quale riesce tutto complicato. Forse e soprattutto per merito degli avversari.4,5. Chiude una partita condita da troppicon uningenuo. Provocato, reagisce. Sbagliando. Franzoni ha strada spinata sul primo gol, Guiu lo fa letteralmente impazzire per almeno sessanta minuti. Bellodi 6. In una difesa che fatica a reggere l’impatto degli avanti liguri, tutto sommato, non se la cava malissimo. Anche se c’è da soffrire un bel po’. Megelaitis 6,5. E’ sempre e comunque il più lucido là dietro e questo la dice sempre lunga.