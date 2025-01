Pronosticipremium.com - Lazio, gaffe social per la festa dei 125 anni: “Ma è il coro della Roma”

La partita di domenica traha completamente ribaltato l’umore nella Capitale. Dopo un inizio di stagione deludente, i tifosi giallorossi hanno potuto finalmente esultare grazie a una convincente vittoria nel derby, che ha invece gettato i rivali cittadini in un momento di crisi.I biancocelesti, che avevano cominciato bene il campionato, stanno ora attraversando un periodo nero culminato in episodi come la pesante sconfitta per 6-0 contro l’Inter e il tracollo nel derby. L’insoddisfazione tra i tifosi laziali è palpabile e ha trovato un’ulteriore valvola di sfogo nel lanciocollezione celebrativa per i 125del club, finita immediatamente al centro delle polemiche.LaNel video promozionale, si sente in sottofondo un, e un bambino, protagonista del filmato, chiede al padre spiegazioni su cosa rappresenti.