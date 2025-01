Quotidiano.net - L’agente Linda De Sousa condannata per aver fatto sesso in carcere con un detenuto. Il video finito in rete

Londra, 7 gennaio 2025 –a 15 mesi di reclusione una ex funzionaria della prigione maschile di Wandsworth (Londra), ritenuta colpevole diavuto incontri sessuali con unDeAbreu è stata identificata dal personale carcerario dopo che ildegli incontri è stato condiviso online, suscitando subito scalpore in ete. La trentenne, arrestata all'aeroporto di Heathrow prima del tentativo di imbarcarsi su un volo per Madrid con il padre, durante il processo si è riconosciuta colpevole di cattiva condotta. Il direttore del, Andrew Davy, ha dichiarato che le azioni di Abreu hanno avuto un immediato impatto negativo che è bastato per vanificare molti anni di lavori e sforzi a servizio dell’istituto penitenziario. In una dichiarazione scritta alla corte della corona di Isleworth, Davy ha inoltre aggiunto che molte donne (tra il personale della prigione) hanno riferito un aumento di "hit on" (provarci con) da parte dei detenuti.