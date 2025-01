Ilnapolista.it - La Gazzetta avvisa il Napoli: “La super-Inter può perdere colpi per stanchezza”

L’ha perso ieri la finale dicoppa Italiana contro il Milan. I nerazzurri erano in vantaggio 2-0 e in circa mezz’ora si sono fatti rimontare 3-2, con un gol nei minuti di recupero finali di Abraham. Nel pezzo d’apertura delladello Sport di stamani, ilè statoto in vista dello scudetto: quest’è fragile e non basta molto per farla cadere.Ilè statoto: l’puòperIl quotidiano scrive:L’dovrà fare i conti con le ricadute in campionato di questa sconfitta che non scivolerà via tanto facilmente.due derby di fila, dopo averne vinti sei, disturberà. Chi ha deriso le scelte di Gasperini, ci ripensi. Inzaghi ha schierato il meglio contro l’Atalanta, pensando che quella fosse la vera finale, e ha pagato ieri.