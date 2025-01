Golssip.it - Jovanotti: “Mio padre non voleva facessi musica. Non capiva cosa vedessero in me”

Nel primo episodio del 2025 del podcast "Passa dal Bsmt" di Gianluca Gazzoli,racconta con sincerità i suoi inizi e il rapporto con suo. "Mio babbo era molto preoccupato. Lui aveva delle aspettative diverse per me", ammette l'artista, che ricorda come ilpensasse fosse destinato all'arte grafica, visto il suo talento nel disegno. "Diceva: 'Ma perché hai scelto lache è lache ti viene peggio?'", racconta, parlando della perplessità paterna riguardo alla sua carrierale.Nonostante le divergenze iniziali, il rispetto reciproco non è mai mancato: "Fino alla fine, fino agli stadi, mi diceva: 'Guarda io non lo capisco, che trovano in te?'", un'espressione di sincera incredulità.racconta anche un momento emozionante quando il, dopo aver ascoltato "Quando sarò vecchio", gli disse: "Questa è bella", un gesto che gli fece molto piacere.