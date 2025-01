Ilrestodelcarlino.it - Incendio nella sala macchine di una nave: paura nel porto di Ravenna

, 7 gennaio 2025 – Non ha per fortuna registrato conseguenze fisiche all’equipaggio e al personale portuale il principio disviluppatosi nelle prime ore di questa mattinadi unaportacontainer battente bandiera panamense ormeggiata presso ildi. Rogo che, alla luce delle prime ricostruzioni che il personale ispettivo di Port State Control della Guardia Costiera verificherà durante l’ispezione che verrà svolta nelle prossime ore, sarebbe stato causato dalla rottura di un generatore diesel. L’emergenza, prontamente segnalata dall’equipaggio della, ha visto l’immediato intervento degli uomini della Guardia Costiera e dei Vigili del Fuoco e forze dell’Ordine, che hanno collaborato efficacemente per contenere e spegnere le fiamme coordinando le operazioni dell’equipaggio.