Linkiesta.it - Il futuro del Canada dopo le dimissioni di Justin Trudeau

Leggi su Linkiesta.it

più di nove anni alla guida delsi è dimesso da primo ministro e da leader dei liberali. Il cinquantatreenne di Ottawa resterà a capo del governo fino a marzo inoltrato, consentendo ai vertici del partito di nominare un nuovo leader in vista delle elezioni federali.«I canadesi meritano una vera scelta alle prossime elezioni e mi è diventato ovvio, con le battaglie interne, che non posso essere io quello che porterà lo standard liberale alle prossime elezioni», ha affermato, leader più longevo dei Paesi del G7, lunedì 6 gennaio. Il primo ministro in carica ha chiesto che il parlamento «resti sospeso» fino al 24 marzo proprio per dare tempo ai liberali di scegliere il volto che affronterà Pierre Poilievre, leader del partito conservatore, al voto. Al momento il centrodestra è in netto vantaggio nei sondaggi (44,2 per cento contro il 20,2 per cento dei liberali), e la popolarità di Poilievre è ai massimi storici.