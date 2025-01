Ilrestodelcarlino.it - I dimenticati dell'alluvione

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Abito al Botteghino di Zocca da 27 anni, un fiore fino a maggio 2023, dove abbiamo subito 3 alluvioni , l'ultima ha strappato la vita a un nostro ragazzo di appena 20 anni, e portato via la casa a tante persone e disastri in tutto il territorio, non dimentichiamo che facciamo partea Val di Zena patrimonio UNESCO ma la cosa che ci sconvolge di più che nonostante siano arrivati tante persone importanti e responsabili di questi disastri a oggi non e ancora stato messa in sicurezza nulla e intorno alle abitazioni ci sono detriti di ogni genere da caravan ribaltati, alberi, plastica etc. Vorrei ricordare che solo 6 mesi fa eravamo il fiore all'occhiello del mondo con il tour de France, Mille miglia, Bike day di diverse associazioni di Bologna. Siamo esausti perché abbiamo il terrore di rivivere queste esperienze e anche la pulizia dovrebbe anch'essa essere già fatta.