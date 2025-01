Quotidiano.net - Hamas annuncia azioni legali contro Blinken per la guerra a Gaza

L'alto funzionario diOsama Hamdan hato in una conferenza stampa in Algeriail segretario di Stato americano Antonyper il suo ruolo nella: "La sua complicità nei criminiil nostro popolo sarà perseguita legalmente", ha minacciato. Nel fine settimana parlando con il New York Times,ha attribuito direttamente adla colpa per il mancato raggiungimento di un accordo sul rilascio degli ostaggi. "Quello che abbiamo visto ripetutamente è chenon vuole concludere un accordo", ha detto