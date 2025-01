Ilrestodelcarlino.it - Fosso C’è delusione ma voglia di riscatto

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Perdere la partita nei minuti finale è sempre un dispiacere ma succede! Ne sa qualcosa ilmbrone che domenica a Teramo era riuscito fino a due minuti dal termine regolamentare a tenere inchiodato il risultato sullo zero a zero. Comunque il suo ilmbrone l’ha fatto, nel senso che è stato accorto nel concedere campo agli avversari e attento alle loro ripartenze, poi subire un gol ci sta anche perché gli avversari erano di quelli agguerriti e soprattutto ‘assemblati’ nel tempo con un budget di tutto rispetto. Tra i cinquanta tifosi a Teramo anche Francesco Tramontana che non si è mai perso una partita oltre ad essere da sempre molto vicino alla società. "Uno a zero per i padroni di casa al termine di una gara intensa- ha commentato nel dopo partita Tramontana- bene arbitrata da Marinoni di Lodi, nella quale il Teramo ha fatto prevalere il proprio dominio territoriale, spingendo per tutto l’arco dell’incontro.