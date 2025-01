Lanazione.it - Firenze, svastiche e croci celtiche dentro al liceo Michelangiolo

, 7 gennaio 2024 - Un episodio estremamente grave e inquietante: durante la pausa natalizia, ignoti sono entrati all’interno delclassicoed hanno disegnato. “Niente di indelebile, dato che non si tratta di graffiti, ma il fatto resta comunque gravissimo - non usa mezzi termini la dirigente, Federica Gambogi -. Abbiamo trovato una svastica disegnata su una lavagna d’ardesia di una classe e, lo stesso simbolo, l’ho trovato tracciato su alcuni fogli all’interno del mio ufficio”. La preside, in carica nello storicodi via della Colonna da questo anno scolastico, ha subito denunciato tutto ai carabinieri, che stanno indagando sul preoccupante episodio. La dirigente ha immediatamente informato la comunità scolastica attraverso una lettera diffusa tramite il registro elettronico.