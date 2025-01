Lanazione.it - Firenze, sorpresi mentre rubavano all’interno delle auto: in manette

, 7 gennaio 2024 - Se l'escalation di furti sullein sosta non si ferma, sono due i topi finiti inperchécon le mani nel sacco. Nei giorni scorsi la polizia di stato ha arrestato un cittadino tunisino di 43 anni, già noto alle forze di polizia, per tentato furto aggravato su un'vettura lasciata in sosta in via Catalani. L'uomo sarebbe stato sorpreso dallo stesso proprietario del veicolo che insospettito da una figura sporta all'interno della suavettura parcheggiata si sarebbe avvicinato scoprendo il malintenzionato. Immediato l'interventovolanti che hanno fermato il soggetto trovandolo in possesso anche di due strisce metalliche, probabilmente utilizzate per infrangere il finestrino del veicolo, e di un cacciavite posti sotto sequestro. Sempre nei giorni scorsi la polizia di stato ha arrestato per rapina impropria un cittadino marocchino di 50 anni.