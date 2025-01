Gamberorosso.it - Ecco dove mangiare una grande cucina vegana a Roma (anche nei locali per onnivori)

Come ogni anno da un decennio ormai, in questo periodo si fa un gran parlare di Veganuary : la sfida ad alimentarsi per un mese intero, appunto, quello di gennaio, con alimentazioneè stata lanciata nel 2014 da una no profit britannica, per portare quante più persone possibili a riflettere su una dieta più consapevole, e da allora è diventata parte di quel calderone di indicazioni detox e sensi di colpa che si condensano nel post festività,con l’astinenza da alcol.La tendenza vegetaleDa quel che abbiamo già visto nelle analisi delle tendenze che si preannunciano per il nuovo anno, lavegetale,, prende finalmente sempre più piede nella ristorazione delle principali città italiane, senza, però, per questo, condizionare totalmente i format ristorativi. Allarghiamo, perciò, il campo e in questa sede non parliamo di ristoranti solo ed esclusivamente veg nella Capitale, ma dinei quali è possibilebene, molto centrati su unavegetale, con attenzione alle materie prime e alla filiera (spesso purtroppo assente nei format totalmente vegani) senza stereotipi o barriere in menu.