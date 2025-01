Ilgiorno.it - E la Cascina Cuccagna diventa New Orleans

Alladi Milano torna "Il rito del jazz", la rassegna organizzata dall’associazione culturale Musicamorfosi in collaborazione con I-Jazz. Gli eventi ospitati dalJazz Club presso il ristorante “Un posto a Milano“ sono a ingresso libero (prenotazioni: www.unpostoamilano.it; email: [email protected] ); formula doppia alle ore 19.30 e 21.30. Primo concerto questa sera con i Milanoans, formazione milanese che si autodefinisce "the hottest jazz band in town", nata per far rivivere il jazz caldo della Newdi inizio Novecento tra swing, dixieland, charleston e standard jazz ballabili per chi ama lindy hop, con un repertorio che va dagli anni Venti agli anni Quaranta del secolo scorso. I Milanoans sono Martino Paleari (tromba), Federico De Zottis (sax baritono), Lorenzo Sabatini (chitarra), Daniele Petrosillo (contrabbasso) ed Elia Ambrosioni (batteria), e si esibiscono con un’amplificazione volutamente ridotta al minimo per restituire le atmosfere degli "anni ruggenti" del secolo scorso.