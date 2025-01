Pianetamilan.it - Derby Inter-Milan, la felicità di Gabbia per la Supercoppa Italiana | SOCIAL

Ieri sera, ilha vinto labattendo 2-3 l'grazie ai gol di Theo Hernandez, Christian Pulisic e Tammy Abraham. Matteo, difensore rossonero, ha mostrato tutta la suasuiè cresciuto nel settore giovanile del. Egli esordì in Prima Squadra nell'agosto del 2017 in occasione dei preliminari di Europa League contro lo Shkendija, squadra della Macedonia. Nella stagione 2021/22, vinse lo Scudetto coi rossoneri giocando 8 partite nel corso di quella Serie A. Ad ottobre del 2022, segnò il suo primo gol rossonero contro la Dinamo Zagabria in Champions League.La scorsa stagione andò in prestito al Villarreal, per poi rientrare a gennaio a causa dell'emergenza infortuni in difesa. In questa stagione,è partito spesso titolare ed ha deciso, con un gol di testa, l'ultimodella Madonnina in Serie A.