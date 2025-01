Pianetamilan.it - Derby Inter-Milan, il sorriso di Reijnders per la Supercoppa Italiana | SOCIAL

Ieri sera, ilha vinto labattendo l'2-3 grazie ai gol di Theo Hernandez, Christian Pulisic e Tammy Abraham. Tijjani, centrocampista olandese dei rossoneri, ha condiviso la sua felicità sui.Arrivato aldall'AZ nell'estate del 2023,ha dimostrato fin dal subito le sue ottime qualità. La scorsa stagione, contro il Lecce, ha segnato il suo primo gol in rossonero.Questa stagione, invece, sta dimostrando ancor di più di essere fondamentale. L'olandese, da fine ottobre ad oggi, ha segnato ben 9 gol tra Serie A, Coppa Italia e Champions League. Da evidenziare, in particolar modo, sono le due reti segnate contro il Club Brugge, il gol dell'1-3 contro il Real Madrid di Ancelotti al Bernabeu, la doppietta in campionato contro l'Empoli ed il gol che ha deciso la sfida contro il Verona prima di Natale.