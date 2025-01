Ilrestodelcarlino.it - ‘Cucù’, giovedì c’è il jazz e la bossanova del Goose trio

Il secondo appuntamento della rassegna CuCù è in programmaprossimo, nella sala di Palazzo Vecchio di Bagnacavallo. Alle 21 il, formato da Cecilia Ottaviani (voce), Davide Tardozzi (chitarra) e Riccardo Trasselli (contrabbasso), proporrà un viaggio attraverso le sonorità. Riflettori sulla cantante, Cecilia Ottaviani: inizia a studiare canto da giovanissima, dapprima con il canto moderno, proseguendo poi con lo studio del canto lirico. Voce del quartetto Miss Cecily & Her Hot Strings, collabora stabilmente con l’Orchestra La Corelli di Ravenna. Dal 2020 dirige il coro gospel The Colours of Freedom di Bagnacavallo. Davide Tardozzi invece ha suonato e inciso con Giulia Facco Quintet, Roberto De Nittis, Orange Combutta, Orchestra La Corelli. Si è esibito in numerose rassegneal fianco di Marco Tamburini, Stefano Onorati, Stefano Paolini, Massimo Morganti, David Boato, Vincenzo Vasi.