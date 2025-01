Secoloditalia.it - “C’è ancora domani” di Paola Cortellesi in corsa per l’Oscar. Eppure sui trionfi del film qualcosa ancora non torna

Per i membri americani dell’Academy che hanno ammesso allaper gli Oscar “C’è“, ildel 2023 dicampione di incassi, promosso con l’inserimento del titolo nella lista degli “eleggibili” per la 97ma edizione, sicuramente la pellicola che ha segnato l’esordio dietro la macchina da presa dell’attrice romana è un riuscito compendio di autorialità e mercato, il famoso binomio che si è abituati a etichettare con la dicitura “arte e industria” che, come noto, disciplina un po’ i criteri di selezione e di attribuzione dell’ambita statuetta hollywoodiana.Diverso il discorso però per noi che rientriamo nella più smaliziata categoria del “pubblico italiano” che, per quanto accorsi numerosi in sala in virtù di un potente passaparola e di una curiosità su cui – tra bianco e nero e strizzatine d’occhio al cinema della nostra scuola d’autori – la regista e attrice ha fatto leva, abbiamo guardato alcon occhi diversi.