Quifinanza.it - Cala ancora l’occupazione a novembre e aumentano gli inattivi, la crescita è finita?

Gli ultimi dati Istat sulhanno fatto registrare un calo delle persone impiegate adel 2024, anche se molto contenuto. Gli occupati diminuiscono di sole 13mila unità, un dato che però fa segnare il secondo risultato negativo in tre mesi dopo il calo di settembre. Superata la cifra record di 24 milioni di occupati, il mercato del lavoro italiano potrebbe aver raggiunto un limite.Da alcuni mesi infatti si sta verificando un cambio di tendenza. Se le incertezze delpossonoessere considerate variazioni statistiche in linea con la tendenza didelche continua dal 2017, c’è stato un netto cambiamento dell’andamento del numero di, che non ha soltanto smesso dire, ma sta aumentando.I dati sulin Italia aNel mese di2024 in Italia hanno lavorato 13mila persone in meno rispetto a ottobre.