Auto storiche. I club in campo con la Caritas

In contemporanea con oltre 100in tutt’Italia anche a Varese si è svolta ieri la “Befana Solidale Asi”, promossa a livello locale dalVams - Varesemoto. Sul territorio la mobilitazione ha coinvolto molti possessori die moto d’epoca, che hanno raccolto numerosi alimenti non deperibili. Nella mattinata dell’Epifania il cibo è stato consegnato alla Casa della Carità alla Brunella. "Il nostro supporto all’associazioneVarese di via Crispi si esprime da anni durante l’evento mensile ‘Mitiche in Piazza’ - spiegano i vertici delVareseMotofederato Asi, Angelo De Giorgi e Enrico Brugnoni - e si integra con gli aiuti a strutture del territorio come Associazione Amici del Pezzettino di Varese e Progetto Pollicino di Busto Arsizio". L.C.