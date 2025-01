Rompipallone.it - 60 milioni e ciao Atalanta: Gasperini perde un big già a gennaio

può veder partire un suo top player: pronti 60di euro per convincere l’Parlare di rivelazione del campionato è decisamente eccessivo, perché l’è ormai una realtà consolidata della nostra Serie A. La Dea, però, quest’anno sta davvero stupendo tutti. Secondo posto in classifica a tre lunghezze dal Napoli capolista ma con una gara in meno rispetto ai partenopei. La formazione allenata dacrede eccome al sogno scudetto che sarebbe la chiusura del cerchio di un progetto iniziato diversi anni fa che lo scorso maggio ha visto la vittoria dell’Europa League., in estate, era corteggiato con insistenza dal Napoli ma il tecnico, dopo aver vacillato, ha alla fine preferito restare a Bergamo e realizzare il suo personale capolavoro. Ha costruito una squadra che all’apparenza non ha punti deboli, se non per una panchina forse non all’altezza dei titolari in alcuni ruoli, come mostrato in Supercoppa.