WWE | Previste diverse sorprese per l’episodio di RAW di stanotte su Netflix

Questa notte una nuova pagina nella storia della WWE e dell’intrattenimento in generale verrà scritta: RAW debutterà ufficialmente su, la più importante piattaforma streaming al mondo. Per celebrare questa importantissima svolta, la compagnia avrebbe in programmaper catturare l’attenzione dei fan casuali e “premiare” i fan di lunga data che hanno seguito la WWE fino a oggi. Secondo quanto riportato da Fightful Select, il RAW di questa notte dovrebbe prevedere: tra queste, le possibili apparizioni di Penta e Becky Lynch. Inoltre, sempre secondo il report, dovrebbe essere presentato un nuovo stage d’ingresso, più piccolo e “ristretto” e una disposizione dei posti a sedere a 360 gradi. Nel frattempo, Triple H ha già promesso l’implemento della tecnologia per permettere ai fan a casa di godere di una migliore esperienza visiva, oltre alla possibilità che lo show possa prolungarsi addirittura di quasi un’ora.