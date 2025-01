The Fantastic Four | First Steps un nuovo sguardo sui protagonisti dal merchandise

Leggi su Cinefilos.it

The, unsuidalCi aspettiamo che il primo trailer di Thevenga rilasciato entro il prossimo mese, probabilmente in occasione del Super Bowl. Nel frattempo, alcuni nuovi artwork del reboot sono stati avvistati nel merchandising in vendita presso il Disney Dream Store brasiliano.Oltre ai noti profili della Prima Famiglia Marvel, mostrati per le strade di San Diego durante il Comic-Con dello scorso luglio, viene menzionata anche la “Future Foundation”, un’organizzazione creata nei fumetti da Misterper servire al meglio il futuro dell’umanità.Una tagline che accompagna questa nuova immagine è stata particolarmente apprezzata dai fan del MCU sui social media: “Eroi. Scienziati. Esploratori.