Calciomercato.it - Subito un attaccante per il Milan: dalla suggestione Rashford a Kolo Muani

Il Diavolo pensa a rafforzare anche il reparto offensivo. Ecco le idee in via Aldo Rossi: non solo l’del Manchester UnitedDa domani, con il rientro in Italia, avrà inizio il calciomercato del. Un calciomercato che potrebbe avere delle sorprese gradite ai tifosi.unper ila Dani OlmoIl Diavolo, come scritto più volte, ha sempre pensato di regalarsi un nuovo centrocampista, oltre che un vice Theo Hernandez. Gennaio, però, può diventare anche il mese del colpo in attacco. Tra i corridoi di Casasta prendendo sempre più piede questa idea. Un calciatore che dia una mano in avanti può tornare davvero utile nella corsa ad un piazzamento in Champions League, che il club rossonero ovviamente ritiene vitale. Così si sta setacciando il mercato, con l’aiuto di diversi agenti, per capire se possono nascere delle opportunità.