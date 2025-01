Sport.quotidiano.net - Sinner prepara una ripartenza da campione: "All’inizio sarà dura, ma ho lavorato tanto"

Essere campioni, a dieci anni di distanza. Lo smartphone scatta una foto simbolo dopo l’allenamento assieme: Stan Wawrinka e Jannik. Lo svizzero ha alzato la coppa degli Australian Open nel 2014, l’azzurro lo ha fatto nel 2024. Si accende di leggenda l’acclimatamento di Jannik nella terra dei canguri, prima in campo con il baby prodigio di casa, figlio di Hewitt, e ieri un altro che su quei campi in veloce si è consacrato (Stan) interrompendo il dominio dei big 3. Bene, quella foto la scatta Darren Cahill, coach del 23enne di Sesto Pusteria. Perché il suo pupillo è fin troppo concentrato sull’obiettivo (quello di confermarsi re a Melbourne), che quasi non ha reazioni quando vede la propria foto a grandezza naturale nel tunnel dei campioni: "Non male". Si è pure fatto dare la stessa stanza in albergo.